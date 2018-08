Нюкасъл привлече солидно попълнение в атака

Нюкасъл успя да си осигури солидно попълнение в нападение, след като подписа договор с нападателя на Уест Бромич Саломон Рондон. Мениджърът на тима от “Сейнт Джеймсис Парк” Рафаел Бенитес си бе поставил като цел номер едно за лятото привличането на нападател, за да увеличи атакуващата мощ на своя тим и в крайна сметка си осигурни услугите на Рондон, който през миналата година записа 10 гола в 39 мача. В обратна посока към тима от Чемпиъншип ще отпътува Дуайт Гейл.

So excited to have joined @NUFC!! Can't wait to play in this historic shirt! pic.twitter.com/oAIxDekmdA