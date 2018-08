Байер Леверкузен взе под наем шведски национал

Байер Леверкузен взе под наем шведския национал Исаак Телин от Андерлехт, съобщи клубът от Бундеслигата. 26-годишният нападател е взет за заместник на Жоел Похянпало, който е аут за неопределено време поради контузия.

TRANSFER UPDATE @IKieseThelin has joined the Werkself on loan!



Welcome to Leverkusen, Isaac! pic.twitter.com/dFFvfU97fs