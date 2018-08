Формула 1 Да кара до Алонсо би било най-голямото предизвикателство за Сайнц младши 07 август 2018 | 15:19 0 0 0 0 0 Даниел Рикардо напусна неочаквано Ред Бул и също толкова скоропостижно Рено обявиха, че Карлос Сайнц младши явно няма да кара за тях през 2019. Карлос е под наем във френския отбор и би могъл да се върне обратно в Ред Бул. Само че в големия тим Макс Верстапен не го иска за съотборник, а завръщане в малкия отбор на Торо Росо би било крачка назад. В същото време Макларън проявяват жив интерес към Сайнц и не е изключено той да формира испански тандем с Фернандо Алонсо. Преди Гран при на Унгария, когато разместването, предизвикано от Рикардо, още не се предусещаше, Карлос заяви: "Фернандо вероятно е най-голямото предизвикателство, което може да имаш на стартовата решетка. Но аз съм готов на всичко". Попитан какви са шансовете да стане съотборник на Алонсо десетина дни по-късно, Карлос отговори: "Вие търсите новина… Няма да коментирам". По-рано през годината младият испанец беше споделил, че да се бори срещу Алонсо е било нещо, което изобщо не е могъл да си представи в началото на своята кариера. Карлос израснал, гледайки Фернандо, а по-късно се учил от него на самата писта. "Не съм си го помислял, защото по принцип очакваш Алонсо да се бори за шампионката титла, а не с мен в средата на колоната. Благодарен съм, че през тези няколко години се уча от най-добрите. Сякаш не съм по средата на стартовата решетка. Чувствах се все едно се боря за титлата, защото във всяко състезание се изправях рамо до рамо с Фернандо и Дженсън, когато беше още в Макларън – невероятно усещане. Това те подготвя за всичко". Мечтата на Сайнц младши да бъде съотборник на идола си може и да се осъществи. Алонсо все още не е съобщил какво ще прави през 2019, но направи коментар, който звучи сякаш двукратният световен шампион още не е решил да се отказва от спорта: "Сега сме в положение, в което знам точно какво трябва да се направи. Може би повечето усилия ще отидат направо за колата догодина. Така че виждам ясно и светло бъдеще за Макларън". Sainz: Being Alonso's team-mate in Formula 1 would be biggest ask https://t.co/5OmN7dnXGF pic.twitter.com/YRjmQHqfTK — The Voice of F1 (@F1Voice) 7 август 2018 г. 0 0 0 0 0

