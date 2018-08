Световната шампионка спечели титлата на 50 километра спортно ходене

Световната шампионка Инес Енрикес от Португалия спечели титлата на 50 километра спортно ходене за жени на европейското първенство по лека атлетика в Берлин (Германия). 38-годишната португалка водеше от старта до финала и триумфира с време 4:09.21 часа. Втора се класира Алина Цвилий от Украйна с национален рекорд от 4:12.44, а трета завърши Хулия Такач (Испания) с 4:15.22 часа. 19 състезателки участваха в тази дисциплина, която дебютира в програмата на континентален шампионат. 50 км спортно ходене за жени се проведе за първи път през миналата година на световното първенство в Лондон.

спортно ходене, 50 км, жени:

1. Инес Енрикес (Португалия) - 4:09:21 часа

2. Алина Цвилий (Украйна) - 4:12:44

3. Хулия Такач (Испания) - 4:15:22

For the first time in European Championships history, the women will be contesting the 50km race walk.



The gold medal favourite is world champion Ines Henriques from Portugal. #EC2018 pic.twitter.com/jo6i7o4evQ