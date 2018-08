Наполи с интересен избор за нов вратар

Вратарят на Мексико Гилермо Очоа е близо до трансфер в Наполи. Според "Газета дело Спорт", неаполитанците вече са започнали преговори със Стандарт Лиеж, чиято собственост е 33-годишния вратар. Основните разминавания засягат сроковете на сделката. Наполи иска да наеме Очоа, а белгийците настояват за продажба. Най-вероятно неаполитанците ще трябва да направят отстъпки, за да придобият права на играча.

Guillermo Ochoa to Napoli is done but Standard Liege are requesting that the Mexican goalkeeper plays vs Ajax in the Champions League. pic.twitter.com/ilNgNCltfL