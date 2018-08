Европейски футбол Футболист или хулиган? Защо не и двете! 07 август 2018 | 15:02 0 0 0 1 0



Сега обаче шотландците отново са на футболната карта, макар и не заради съвсем футболна причина. Героят е Пол МакГоуан от Дънди ФК, който прикова погледите върху себе си и се превърна в абсолютен хит в социланите мрежи по време на среща от първия кръг на Премиършип между неговия тим и Сейнт Мирън.



Дънди загуби с 1:2, но това далеч не бе най-интригуващото нещо от този сблъсък. По-наблюдателните зрители забелязаха, че МакГоуан има странна издутина на левия крак, а в последствие се разбра, че той играе с проследяваща гривна на крака заради неспирните си проблеми със закона.

Thug footballer Paul McGowan plays Scottish Premiership match wearing an ELECTRONIC TAG after being spared jail for spitting on a bouncer pic.twitter.com/aZmA2JgxBW — Lilian Chan (@bestgug) August 6, 2018

Бившият футболист на Селтик, който за кратко се засече със Стилиян Петров в гранда от Глазгоу в самото начало на кариерата си, е нещо като клиент на местната полиция и през последните осем години е имал четири близки срещи с властите. Последната от тях е по време на партито за края на миналия сезон, МакГоуан наплюва охраната на нощен клуб, след което е осъден на 200 часа общественополезен труд. Той плаща компенсанция от 200 паунда на жертвата си и в същото време е поставен на пробация в следващата една година.

Dundee FC midfielder, Paul McGowan, was pictured with his ankle tag in their 2-1 defeat to St. Mirren. He was wearing it as he admitted to spitting at a bouncer outside of a nightclub in May. Its just his 4th conviction in the last 8 years. He sounds a nice bloke. pic.twitter.com/R0aNUbChL7 — Consistent in Patches (@in_patches) August 6, 2018

Точно тук идва и електронната гривна на левия му крак, която ще му попречи да играе в мачове на Дънди след 19:00 часа през седмицата, защото има вечерен час, в който трябва да си е у дома!



30-годишният полузащитник се чувства на мястото си в Дънди, където играе от 2014 година насам и има общо 154 мача, но изглежда демоните му не спират да бушуват, а потърпевш не е само той, но и работодателя му - Дънди ФК.

