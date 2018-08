Първо действие по оста Челси - Реал: лондончани отмъкнаха Ковачич

Полузащитникът на Реал Мадрид Матео Ковачич ще премине под наем в Челси, съобщава “Марка”. Хърватинът поиска да бъде продаден на друг клуб оше след края на миналия сезон, за да получи повече игрови минути, а вчера стана ясно, че е обявил бойкот и е отказал да тренира с мадридчани. Той е осведомил ръководството и треньора Хулен Лопетеги, че няма да се присъедини към съотборниците си и ще остане в дома си докато не бъде трансфериран.

Челси са се възползвали бързо от ситуацията и са отправили оферта, която е била приета. Името на Ковачич беше спрягано и с Интер, а преди дни се появи информация, че е отказал да премине в Манчестър Юнайтед. Вратарят на "сините" от Лондон Тибо Куртоа е в подобна позиция, след като също отказва да тренира вече втори ден и поиска публично, чрез своя агент, трансфер в Реал Мадрид.

BREAKING: The transfer of Mateo Kovaci to Chelsea will be announced within the next few hours [MARCA] pic.twitter.com/JCqlEJoK9y