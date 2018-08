Спорт и бизнес Колежани си изпатиха заради продажба на уникални кецове 07 август 2018 | 13:57 0 0 0 0 0

The team-issued #UNC Retro Air Jordan 3’s sold for as much as $2,500 within hours of the players receiving their special-edition shoes. More details coming in: https://t.co/noOcTSI5X0 pic.twitter.com/nvKtuZncsM — InsideCarolina (@InsideCarolina) August 6, 2018

Именно марката на Въздушния облича голяма част от спортните отбори на Северна Каролина, включително баскетболния и футболния. Футболистите са били спипани, продавайки персонализираните си модели Air Jordan 3 PE, които имат логото на Каролина на езика и не са достъпни за широката общественост.



Всеки един от “търговците” ще трябва да изтърпи наказание от поне един мач след началото на футболния сезон. Цените, на които те са продали чифтовете си са варирали, но голяма част от тях са били над $2000.

UNC suspends 13 football players for selling team-issued Air Jordan PEs: https://t.co/DkSBDi1XFL pic.twitter.com/COjJXKf51R — SoleCollector.com (@SoleCollector) August 6, 2018

Университетите, които играят с екипировка на Jordan Brand често са привилегоровани да разполагат с уникални по рода си кецове, които няма как да бъдат намерени по магазините. Общо 13 играчи от футболния отбор на Северна Каролина са били наказани, защото са продавали уникални модели на Air Jordan, които са създадени единствено за тях. В колежанската си кариера легендата Майкъл Джордан играе точно за това училище, което всъщност придобива култов статут след неговия престой там и продължава да го носи и до днес.Именно марката на Въздушния облича голяма част от спортните отбори на Северна Каролина, включително баскетболния и футболния. Футболистите са били спипани, продавайки персонализираните си модели Air Jordan 3 PE, които имат логото на Каролина на езика и не са достъпни за широката общественост.Всеки един от "търговците" ще трябва да изтърпи наказание от поне един мач след началото на футболния сезон. Цените, на които те са продали чифтовете си са варирали, но голяма част от тях са били над $2000.Университетите, които играят с екипировка на Jordan Brand често са привилегоровани да разполагат с уникални по рода си кецове, които няма як да бъдат намерени по магазините.

