Джо Харт подписа с Бърнли и ще се бори с още трима вратари за място

Бърнли привлече бившия английски национал Джо Харт само дни преди началото на новия сезон във Висшата лига на Англия, съобщиха от клуба. 31-годишният вратар пристига на "Търф Мор" с договор за две години от състава на Манчестър Сити, като шампионите на Англия ще получат около 3,5 милиона лири за играча.

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS