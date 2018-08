Брайтън привлече крило

Отборът на Брайтън енд Хоув Албиън привлече датското крило Андерс Дрейер от тима на Есберг. "Чайките" обаче не дадоха повече подробности около трансфера. 20-годишният Дрейер ще започне с дубъла на Брайтън в началото на сезона, но се очаква скоро да започне тренировки и с първия състав.

През миналия сезон той стана голмайстор на второто ниво на датския футбол с 18 попадения, като реализира и хеттрик в плейофа за влизане в Суперлигата на Дания. Дрейер, който е младежки национал на Дания, има 23 гола в 49 мача за Есберг във всички турнири.

