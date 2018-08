НБА Дончич е фаворит за “Новобранец на годината” 07 август 2018 | 11:54 - Обновена 0 0 0 0 0

Luka Doncic is the clear favorite for our panelists, but who do you think will be this season's ROY? pic.twitter.com/UqCzrlPKdL — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 7, 2018

Дончич не бе част от състава на Маверикс за Лятната лига, защото все още документите по преминаването му от Испания в щата Тексас не бяха уредени. Лука Дончич все още няма и една изиграна минута за Далас, но анализаторите не спират да му предричат изключително бъдеще. 19-годишният словенец бе избран под №3 в Драфта по-рано през лятото, а сега е сочен като основен фаворит за най-престижната награда за дебютантите в НБА - тази за “Новобранец на годината”.Според ESPN бившият баскетболист на Реал (Мадрид) има 58% шанс да грабне отличието в края на сезона. Втори е №1 в тазгодишния Драфт - ДеАндре Ейтън, който ще играе за Финикс и има 24% шанс, а по-надолу се нареждат Джарън Джаксън-младши от Мемфис с 6%, както и Уендъл Картър-младши (Чикаго), Марвин Багли (Сакраменто), Кевин Нокс (Ню Йорк) и Колин Секстън (Кливланд), чиито шансове са оценявани на 3%. Гласувалите специалисти пък смятат, че Трей Йънг от Атланта има нулев шанс да стигне до индивидуалната награда.Дончич не бе част от състава на Маверикс за Лятната лига, защото все още документите по преминаването му от Испания в щата Тексас не бяха уредени.

