НБА Дюрант се завръща в Сиатъл 07 август 2018 | 11:47 0 0 0 0 3



Дюрант бе избран от “свръхзвуковите” под №2 в Драфта през 2007 година и спечели наградата за “Новобранец на сезона” в дебютната си кампания в Лигата, а през 2008 Суперсоникс бяха преместени в Оклахома Сити и преименувани на Тъндър. В единствения си сезон с екипа на Сиатъл показателите на Кей Ди бяха 20.3 точки, 4.4 борби и 2.2 асистенции в общо 80 мача.

With Nick Collison retiring, we're down to two active players who played for the Seattle Sonics franchise:



- Kevin Durant

- Jeff Green pic.twitter.com/p0XYjUiqZA — Tyler Conway (@jtylerconway) May 10, 2018

Сиатъл имаше отбор в НБА в продължение на 41 години - от 1967 до 2008. Кевин Дюрант отново ще играе в мач от НБА в Сиатъл, но за съжаление на феновете на Суперсоникс, той ще бъде с екипа на настоящия си отбор Голдън Стейт. Крилото ще се завърне там, където стартира професионалната му кариера, за да изведе Уориърс в предсезонен мач срещу Сакраменто Кингс на 5 октомври.Дюрант бе избран от “свръхзвуковите” под №2 в Драфта през 2007 година и спечели наградата за “Новобранец на сезона” в дебютната си кампания в Лигата, а през 2008 Суперсоникс бяха преместени в Оклахома Сити и преименувани на Тъндър. В единствения си сезон с екипа на Сиатъл показателите на Кей Ди бяха 20.3 точки, 4.4 борби и 2.2 асистенции в общо 80 мача.Сиатъл имаше отбор в НБА в продължение на 41 години - от 1967 до 2008. 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2239 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1