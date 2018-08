Челси хареса заместник на Куртоа

Отборът на Челси се е насочил към вратаря на Стоук Джак Бътланд, съобщава “Скай Спортс”. “Сините” от Лондон бяха поставени в изключително неприятна ситуация от титулярния си страж Тибо Куртоа, който навлиза в последната година от своя договор и отказа да преговаря за нов, след което поиска трансфер в Реал Мадрид. Така от Челси имат само три дни до четвъртък вечер, когато затваря трансферния прозорец за английските тимове, за да уредят класен вратар.

Първи избор на ръководството на лондончани бе Джордан Пикфорд, който се представи отлично на Световното в Русия, но от Евертън категорично за отказали да преговарят за своя играч. Така като вариант номер едно е останал Джак Бътланд, който направи отличен сезон през миналата кампания и успя да спечели място в състава на Гарет Саутгейт за Мондиал 2018, въпреки че Стоук изпадна. Цената на стража вероятно ще е около 30 милиона паунда, а двата клуба вече са започнали първоначални разговори за усъществяване на сделката.

Jack Butland just conceded this goal against Leeds. pic.twitter.com/jdY1GwdGF0