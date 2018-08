Радослава Мавродиева е първата българска финалистка на Европейското

България има своя първи финалист на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин. Това е Радослава Мавродиева в тласкането на гюле.

Сливналийката, която е пета от предишния континентален форум в Амстердам преди две години, покри квалификационната норма от 17.20 метра още във втория си опит и със 17.87 метра си осигури място в битката за рапределението на отличията.

Финалът е утре в 21:09 часа българско време. По-рано през сезона Мавродиева, която има и сребърен европейски медал в зала от Белград 2017, записа личен рекорд от 18.95 метра за балканската титла в Стара Загора.



Това е трети финал за възпитаничката на Валентина Желазкова на европейски шампионат на открито. В Хелзинки през 2012 г. е шеста, в Цюрих през 2014 г. е 12-а, а преди две години в Амстердам се нареди пета.

Резултатът на Мавродиева е пети от всички състезателки в квалификациите в Берлин. Актуалната европейска шампионка Кристина Шваниц (Германия) постигна най-доброто постижение от 18.83 м. Другите атлетки с по-добри резултати от българката в квалификациите са Альона Дубитская (Беларус) с 18.67 м, както и полякините Паулина Губа с 18.66 м и Клаудия Кардаш с 18.00 м.

Nice and easy for reigning three-time champion Christina Schwanitz!



The German sailed through the qualifying round of the shot put with the longest throw of the morning with 18.83m.#EC2018 pic.twitter.com/28I8xgzEnR