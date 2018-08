Бъдещето на Грожан в Хаас е несигурно

Ромен Грожан може и да изгуби мястото си в Хаас. Досега американският отбор не дава информация какво ще е бъдещето на пилота. С просто око, обаче, се забелязва, че Кевин Магнусен се е подсигурил за 2019, благодарение на по-доброто си представяне.

Шефът на тима Гюнтер Щайнер смята, че Хаас са свършили по-добра работа от Макларън и Рено, за да създадат благоприятна среда за датчанина. "За това трябва да сме благодарни на Джийн Хаас" заяви босът пред френското издание Auto Hebdo.

"Джийн обича да дава пространство на хората да мислят и действат, което помага на Кевин".

За разлика от Магнусен, съотборникът му не се справя на същото ниво. Досега Грожан имаше лоша година, което вероятно кара Хаас да се замислят за негов заместник. Серхио Перес е едно от имената, спрягани за евентуалното място. Щайнер, обаче, не бърза да говори конкретно.

"Не искам да говоря за бъдещето. Ще се занимаем с въпроса след лятната почивка".

"Много уважавам Ромен като човек. Кой би поел риска да се присъедини към нас преди три години? Той повярва в нас и в нашия проект" допълни Щайнер.

Три години по-късно отборът може би се нуждае от по-силен пилот, за да продължи пътя си нагоре.

Haas to consider Grosjean seat 'after summer' https://t.co/sNecfDXc8m pic.twitter.com/p3Y3KxZlgX