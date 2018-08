Водни спортове Чупков шампион на 200 м. бруст с нов европейски рекорд 06 август 2018 | 21:14 - Обновена 0 0 0 0 0

Yet another gold medal for Russia!



Anton Chupkov takes gold in the Men's 200m Breaststroke final with a time of 2:06.80s



Russia stay on top!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/kPqOMkQ6RW — Euro Champs (@Euro_Champs) August 6, 2018 Злато за Русия спечели и Климент Колесников в дисциплината 100 метра гръб с резултат 52.53 секунди. Неговият сънародник Евгений Рилов остана втори с 52.74, а трети е гръкът Апостолос Христу с 53.72. Французойката Шарлот Боне спечели златото на 200 метра свободен стил (жени) с нов рекорд на европейските шампионати - 1:54.95 минути. Втора остана холандката Фемке Хемскерк с 1:56.72, а трета е рускинята Анастасия Гуженкова с 1:56.77.

Kliment Kolesnikov adds to his World Record beating 50m Backstroke gold with a 100m Backstroke gold



Clocking in at 52.53s - congratulations Kliment on your two European titles! #EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/qY2JN5S5AB — Euro Champs (@Euro_Champs) August 6, 2018 В смесената щафета на 4 по 100 съчетано спечели тимът на Великобритания с нов европейски рекорд и постижение на шампионатите - 3:40.18 минути. Втори е съставът на Русия с 3:42.71, а трети е Италия (3:44.85). European Champions!



The Great Britain Mixed 4 x 100m Medley Relay team of Adam Peaty, James Guy, Freya Anderson and Georgia Davis - Congratulations!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/Mf3HTP6rv2 — Euro Champs (@Euro_Champs) August 6, 2018 Антон Чупков стана европейски шампион на 200 метра бруст с нов рекорд на Стария континент. Руснакът спечели финала на дисциплината на първенството в Глазгоу с 2:06.80 минути и подобри собственото си постижение от 2:06.96, поставено преди година на световното първенство в Будапеща. Втори остана британецът Джеймс Уилби с 2:08.39, а трети е италианецът Лука Пицини с 2:08.54.Злато за Русия спечели и Климент Колесников в дисциплината 100 метра гръб с резултат 52.53 секунди. Неговият сънародник Евгений Рилов остана втори с 52.74, а трети е гръкът Апостолос Христу с 53.72. Французойката Шарлот Боне спечели златото на 200 метра свободен стил (жени) с нов рекорд на европейските шампионати - 1:54.95 минути. Втора остана холандката Фемке Хемскерк с 1:56.72, а трета е рускинята Анастасия Гуженкова с 1:56.77.В смесената щафета на 4 по 100 съчетано спечели тимът на Великобритания с нов европейски рекорд и постижение на шампионатите - 3:40.18 минути. Втори е съставът на Русия с 3:42.71, а трети е Италия (3:44.85).

