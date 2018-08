Волфсбург привлече бек от Монпелие

Волфсбург финализира трансфера на левия бек на Монпелие - Жером Русийон. 25-годишният краен защитник подписа договор с "вълците" до 2022 година и стана петото ново попълнение на Волфсбург след Феликс Клаус, Даниел Гинчек, Павао Перван и Вут Вегхорст. Волфсбург стартира новия сезон в Бундеслигата с домакинство на Шалке на 25 август.

The Wolves have completed the signing of French left-back Jerome #Roussillon from @MontpellierHSC on a four-year contract. #Bienvenu, Jerome! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/EKWIocpbLz