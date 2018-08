Италия Леонардо: Невъможно е да вземем СМС, Кака ще е близо до клуба 06 август 2018 | 18:27 - Обновена 0 0 0 1 1



“Паоло винаги е искал да се върне, но липсваха необходимите комбинации поради много причини. Той ще ми помогне както в клуба, така и в личен план. Отсега нататък всички спортно-технически решения ще ги взимаме аз и Паоло. Не трябва само да подписваме с играчи, а и да знаем как да се отнасяме с тях. Когато видиш Малдини, знаеш, че от него можеш да очакваш професионализъм. LIVE from Casa Milan

? Заради Финансовия феърплей няма да подписваме с топ полузащитник. Само при някакво чудо можем да заобиколим ФФП и да купим такъв играч. Милинкович-Савич е мечта за много отбори, но за нас това е невъзможно. Ако преди години ме бяхте запитали само за един играч, който да купя, бих назовал неговото име. Той е модерен халф, но за момента не можем да си го позволим. Калинич? Това е операция, която отне време, но ще бъде завършена.



