Лека атлетика Димитров и Пеев отпаднаха в сериите на 100 метра на старта на Европейското в Берлин 06 август 2018 | 17:53 - Обновена



Reigning European champion @martina200m gets set to compete in heat 1 of the 100m! #EC2018 pic.twitter.com/AwekQZW5K2 — European Athletics (@EuroAthletics) August 6, 2018 Започна българското участие на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин. В първия ден от шампионата българските спринтьори Денис Димитров и Петър Пеев отпаднаха в сериите на 100 метра. Димитров завърши четвърти в първа серия с време 10.45 секунди. Пеев пък финишира на последното осмо място в третата серия с време 10.75 сек. Най-доброто време от всички участници даде 34-годишният ветеран Чуранди Мартина. Представителят на Холандия спря хронометрите на 10.24 секунди. Според регламента за полуфиналите се класират първите двама от всяка от петте серии заедно със следващите петима състезатели с най-добри времена. Освен това в спринтовите дисциплини първите 12 според ранглистата за сезона участват директно в полуфиналната фаза. Comfortable qualifying for reigning 100m champion Churandy Martina (@Martina200m)



He was the fastest across the five 100m heats in 10.24. #EC2018 pic.twitter.com/bgcujICcaA — European Athletics (@EuroAthletics) August 6, 2018 Снимка: Владимир Иванов, Sportal.bg

