Роналдо: Модрич? И Интер трябва да се подсили

“Пазарът е странен и ще видим какво ще стане. Очаквам Интер да постигне резултати. Аз съм им най-големият фен. Модрич? Истината е, че не знам дали има сделка. Ще видим, но всички големи отбори се подсилват и Интер няма да остане по-назад. За италианския футбол е позитивно привличането на Кристиано Роналдо, тъй като напоследък не е в добро състояние. Трябва да се съживи и да се завърне спектакълът”, коментира бившият нападател на “нерадзурите”.

Ronaldo Nazario: "In my generation, the competition was much bigger than it is now, without wanting to belittle Messi and Cristiano. In my time, we had Zidane, Rivaldo, Figo, me, and then Ronaldinho. That was a generation in which being the best was much more difficult."