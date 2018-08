Суарес и Коутиньо проведоха първа тренировка с Барселона

Футболистите на Барселона, които играха за националните отбори на Франция, Хърватия, Белгия, Бразилия, Колумбия и Уругвай на Мондиал 2018 в Русия, проведоха днес първа тренировка с тима, съобщава официалният сайт на испанския шампион.

Към заниманията на отбора се присъединиха Самюел Юмтити, Иван Ракитич, Томас Вермаелен, Филипе Коутиньо, Йери Мина и Луис Суарес. Шестимата тренираха заедно с Лионел Меси, Серхио Бускетс, Жерард Пике и Жорди Алба, които са на разположение на тима от миналата седмица.

Ciudad Deportiva Joan Gamper. Morning training

@mterstegen1, @3gerardpique, Busquets, Messi, @Dembouz, @JordiAlba and @SergiSamper



Rejoining the group are @ivanrakitic, @LuisSuarez9, @Phil_Coutinho, @samumtiti, Yerry Mina and @thomasvermaelen



#ForçaBarça pic.twitter.com/QZ10LXK0vw