Оставете Шумахер на мира, призовава Жан Тод

Жан Тод смята, че е време светът да остави на мира легендата на Формула 1 Михаел Шумахер. Не минава и ден без президента на ФИА и бивш шеф на Ферари да бъде питан за състоянието на седемкратния световен шампион.

Здравето на Шумахер е строго пазена тайна. Пилотът се намира в своята резиденция в Швейцария и се възстановява от драматичния ски инцидент в Мерибел, Франция, който го изпрати в кома през декември 2013. През тези няколко години непрекъснато се появяват спекулации как състоянието му се подобрява или пък обратното – че се влошава, но семейството на Михаел е наложило стриктно ембарго върху всяка една информация.

Тод продължава да е близък с тях и се предполага, че французинът посещава пострадалия няколко пъти в годината. Ето какво заяви той по време на събитие в Аржентина: "Чувствам се привилегирован да имам достъп до Михаел, но все пак здравето е нещо лично. Смятам, че е време да го оставим да живее живота си в мир".

Ако трябва думите на Тод да бъдат тълкувани, вероятно дори Шумахер да е в съзнание, едва ли някога ще бъде същият. Може би наистина е по-добре светът да живее със спомена за един велик състезател, отколкото да рови в личното му пространство.

