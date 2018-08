Бойни спортове Еди Хърн обяви кога точно ще се бият Тони Белю и Олександър Усик (видео) 06 август 2018 | 15:05 - Обновена 0 0 0 0 3 Тони Белю (30-2, 20 КО) ще проведе бой срещу победителя в Световните суперсерии (WBSS) и световен шампион на WBA, IBF и WBC и WBO Олександър Усик (15-0, 11 КО) още през тази есен.



“На 10 ноември ни чака мач Тони Белю - Олександър Усик, и в същата вечер на ринга ще се срещнат бившия световен шампион Дейниъл Джейкъбс и официалния претендент за титлата световен шампион във версия IBF в средна категория Сергей Деревянченко”, заяви Еди Хърн пред IFL TV.

"There's some big fights out there for me but I have Vargas in front of me... I need to win in style" - @amirkingkhan #KhanVargas pic.twitter.com/GYNU90RiHF — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 6, 2018

За сега друге детайли за предстоящата вечер на професионалния бокс няма.

Bellew: I Can Iron Usyk Out, He Can't Beat Me, I Want His Titles https://t.co/0f9eQUKhvz pic.twitter.com/CnKZ8LneRb — BoxingScene.com (@boxingscene) August 4, 2018 Британският промоутър Еди Хърн заяви, че почетният световен шампион във версията WBC в полу-тежка категорияще проведе бой срещу победителя в Световните суперсерии (WBSS) и световен шампион на WBA, IBF и WBC и WBOоще през тази есен.“На 10 ноември ни чака мач Тони Белю - Олександър Усик, и в същата вечер на ринга ще се срещнат бившия световен шампион Дейниъл Джейкъбс и официалния претендент за титлата световен шампион във версия IBF в средна категория Сергей Деревянченко”, заяви Еди Хърн пред IFL TV.За сега друге детайли за предстоящата вечер на професионалния бокс няма.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1260 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1