Тотнъм си хареса халф от Испания

Тотнъм продължава безуспешните си лутания на трансферния пазар, като до този момент “шпорите” не успяха да привлекат нито едно ново попълнение, макар че името им бе спрягано с различни играчи. Смятаната за почти сигурна сделка за таланта на Астън Вила Джак Грийлиш е пред провал, а ръководството на тима от Северен Лондон е насочило усилията си към нова цел - полузащитника на Селта Станислав Лоботка, съобщава “Мирър”.

Potential PSG target Stanislav Lobotka has been the subject of an approach from Tottenham Hotspur manager Mauricio Pochettino, who has spoken to Celta Vigo Sporting Director Felipe Miñambre about how much the Slovakian midfielder would cost. (PU)