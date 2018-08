Сари отправи послание към Куртоа

Новият мениджър на Челси Маурицио Сари иска в отбора единствено мотивирани до краен предел играчи, а това изказване беше изтълкувано като предупреждение или неясно бъдеще за някои от актуалните титуляри.

Италианецът заяви, че през новата седмица ще има разговор с агента на Тибо Куртоа- Кристофър Енрот. Самият Енрот беше цитиран от някои вестници в Белгия да казва, че клиентът му би желал да напусне "Стамфорд Бридж" в посока Реал Мадрид- посочваната дестинация през цялото лято. "Няма какво да отговарям на агента, нямам намерение и интерес да го правя, заяви Сари след поражението от Манчестър Сити с 0:2 във вчерашната среща за "Къмюнити Шийлд".

"It's a horrible situation for Chelsea to be in. It's a horrible situation for [Maurizio] Sarri to be in." pic.twitter.com/iKg4bJpcsh