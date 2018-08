Волейбол Робертланди Симон пристигна в Италия, Лубе го представя днес 06 август 2018 | 10:35 - Обновена 0 0 0 0 0 Кубинската звезда Робертланди Симон, който преди по-малко от 20 дни подписа с вицешампиона на Италия Кучине Лубе (Чивитанова), пристигна на Апенините вчера. Центърът бе придружен от бременната си съпруга Камила. Двойката не пропусна да се фотографира с огромния брой куфари, които носеше със себе си, а след това и с ръководството на клуба. След срещата волейболистът направи и първите физически тестове. Днес 6 август) Симон официално ще бъде представен като нов член на отбора пред медиите и феновете. BGvolleyball.com He’s @robertlandy13 ... he’s coming and he’s waiting FOR YOU!!

Lunedì 6 agosto @ Officina Ristorante - Civitanova

Ore 18.30 presentazione #Simon

A seguire possibilità di cenare al ristorante dove si tratterrà anche #Simon

Info e prenotazioni cena0733.775158#simonday pic.twitter.com/ulJ9rLyVEL — A.S. Volley Lube Srl (@VolleyLube) August 2, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 227

1