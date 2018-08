"Скай Спортс": Ман Юнайтед ще предложи рекордна сума за Магуайър

Манчестър Юнайтед подготвя оферта за защитника на Лестър и английския национален отбор Хари Магуайър, съобщава "Скай Спортс". Ръководството на "червените дяволи" ще трябва да плати рекордна сума за защитник, ако се стигне до сделка, категорични са английските медии.

Manchester United preparing to make bid for Harry Maguire before Thursday’s deadline.

Leicester defender is José Mourinho’s No 1 target. United aware it will take world record bid for a defender for Leicester to be tempted to sell. Alderweireld & Mina the alternatives