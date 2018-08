Челси предлага нов договор на Азар, за да откаже Реал Мадрид

Челси ще предложи нов договор на своята звезда Еден Азар, съобщава "Sky Sports". Сегашният контракт на белгиеца е на стойност 2020-а година, а новото предложение ще е за 300 хиляди паунда на седмица. Предложението има за цел и да пресече всички спекулации от последните седмици, който го пращат в Реал Мадрид.

Крилото носеше капитанската лента на своята страна на Световното първенство в Русия това лято, а през изминалия сезон Азар записа 51 мача за Челси, вкара 17 гола и даде 13 асистенции. Междувременно стана ясно, че белгийецът е помолил Маурицио Сари за ден повече почивка и ще се присъедини към съотборниците си в понеделник, а не в неделя, както се очакваше предварително. Челси започва кампанията във Висшата лига следващата събота с гостуване на Хъдърсфийлд.

Chelsea will hold talks with Eden Hazard on Monday and offer him a new £300,000-a-week contract to dissuade him from joining Real Madrid. (Source: Sunday Times) pic.twitter.com/G6aL96XbcD