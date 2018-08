Други спортове Ван Гервен помете всичко по пътя си към титлата в Оукланд 05 август 2018 | 16:44 - Обновена 0 0 0 0 1



Ван Гервен демонстрира високо ниво още от самото начало на надпреварата и елиминира Коди Харис с 6:2, а след това на 1/4-финала срещна Гари Андерсън, който също бе пометен с 10:4. На 1/2-финала негов съперник бе световният №2 Питър Райт, който обаче традиционно играе трудно срещу холандеца и отново не оказа почти никаква съпротива, губейки с 3:10.

CHAMPION!!!



Michael van Gerwen is the 2018 Auckland Darts Master, beating Raymond van Barneveld 11-4 in the final.#AucklandDarts pic.twitter.com/8ra36IHmT1 — Auckland Darts (@AucklandDarts) 5 август 2018 г.

Финалът се очакваше да бъде по-оспорван, но това отново не се случи. Ван Гервен имаше инициативата и набързо поведе с 6:1. Тогава Ван Барневелд показа леко съживяване и докара нещата до 6:4, но до края отново Майти Майк бе категорично по-добрият играч на окито и не даде нито лег повече на своя сънародник за крайното 11:4.

What a tournament from Michael van Gerwen as he secures his first World Series title of 2018!



He is the 2018 Auckland Darts Master, presented by TAB and Burger King!#AucklandDarts pic.twitter.com/C8XrlT9goz — Auckland Darts (@AucklandDarts) 5 август 2018 г.

Ван Гервен показа отлични стойности през целия турнир, като на финала дори показателите му бяха най-слаби с 97,72 средни стойности, докато във всички останали двубои те бяха над 100. В сблъсъка за трофея той направи само 2 максимума, срещу цели 7 на Ван Барневелд. Майти Майк обаче хвърли 18 140-ки и бе почти безупречен при затварянето на леговете с 47,83% при чекаутите.



