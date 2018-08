Майнц счупи трансферния си рекорд с играч от Испания

Майнц'05 договори испанския ляв бранител Аарон Мартин Карикол от Еспаньол, обявиха "червено-белите" от Бундеслигата. Испанските медии съобщават за трансферна сума в рамките на 10 милиона евро, което е рекордно плащане от Майнц към друг отбор.

"От дълго време говорихме с Еспаньол за него и вече можем да го приветстваме с "Добре дошъл". В понеделник в Майнц ще бъдат оформени и последните детайли по договора, заяви спортният директор на Майнц Рувен Шпрьодер.

Утре сутринта футболистът ще премине първо медицински тестове, след което договорът ще бъде оформен. 21-годишният защитник изпревари като най-скъпа покупка нападателят на Лион Жан-Филип Матета, който дойде в началото на трансферния период за 8 милиона евро.

Aaron #Caricol will undergo a medical on Monday ahead of a proposed move



The left-back is expected to land in Mainz today! #UpTheMainz pic.twitter.com/A0jB6aiOKQ