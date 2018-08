Кой ще замени Рикардо в Ред Бул? (прогноза)

Неочакваното напускане на Даниел Рикардо шокира Ред Бул и ги постави пред взимането на сложни решения. Отборът е смятал, че тандемът им за 2019 вече е заключен по най-добрия начин, тъй като договорът на австралиеца е бил почти финализиран. Сега те трябва бързо да се ориентират в създалата се ситуация.

Очевидният отговор на проблема би трябвало да бъде Карлос Сайнц младши. Шефът на отбора Крисчън Хорнер беше заявил по-рано, че испанецът винаги си остава спасителен вариант. След изявлението на Рено, че Рикардо ще си партнира с Хюлкенберг, стана пределно ясно, че френската компания не смята да задържа повече Сайнц. Карлос е под наем в жълто-черния тим именно от Ред Бул и със сигурност няма да остане, особено при сериозно обтегнатите отношения между отбора на енергийната напитка и доставчика на двигатели.

Проблемът, обаче, не е в качествата на Сайнц, а във факта, че той беше съотборник на Верстапен в Торо Росо, и между тях имаше напрежение. Карлос е продукт на програмата за млади пилоти на Ред Бул, но Макс го "прескочи", когато пръв получи повиквателна да премине от Торо Росо в основния тим.

Ръководството на Ред Бул може би няма да иска да рискува да пусне два остри камъка през 2019. Те не могат да си го позволят при положение, че следващата година ще имат да сработват нов двигател, а освен това още са пресни раните от сблъсъците между Верстапен и Рикардо, които костваха много загубени точки.

Алтернативата е да бъде привлечен някой от двамата пилоти на Торо Росо и това със сигурност няма да бъде Брендън Хартли. Новозеландецът се представя под очакваното ниво и не е изключено да изпадне от тима. Съвсем друга е картинката при Пиер Гасли. Французинът впечатли д-р Хелмут Марко с дебютния си сезон във Ф1, пък и не само него. 22 годишният пилот е 13-и във временното класиране и показва талант и постоянство, когато нещата зависят от него.

Като добавим факта, че тази година той кара с двигател Хонда, което ще е ценен опит за 2019 в Ред Бул; а освен това се очаква да бъде "послушен" – шансовете на Гасли изглеждат най-солидни.

Естествено, слуховете не пропускат никого – дори тримата ветерани Алонсо, Райконен и Кубица. Фернандо изглежда вече отегчен от Формула 1, но ако му се отвори шанс да кара кола, с която да побеждава, може и да размисли. Кими пък не му се излиза в пенсия и със сигурност ще иска да продължи, тъй като формата му се подобрява в последните години. Кубица е готов на всичко, за да осъществи мечтата си. За тях проблемът е, че Ред Бул са отбор на младите пилоти и едва ли това ще се промени точно сега.

Ricciardo's move leaves plenty of questions to be answered https://t.co/rLRUTPiJuS pic.twitter.com/VE0mnweyut