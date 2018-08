Дмитри Бивол премина и през Чилемба

Шампионът на Световната боксова асоциация в лека-тежка категория Дмитри Бивол (Рус) защити своя пояс на галавечер в Атлантик Сити. Той се справи с Айзък Чилемба – Златното момче (ЮАР) след съдийско решение.

We go to the scorecards in Bivol-Chilemba: 120-108, 120-108, 116-112 all for Bivol, who retains his light heavyweight world title. https://t.co/XiBBJtlH2l