Шок: Неизвестен колумбиец нокаутира Сергей Ковальов

Малко познатият в боксовите среди колумбиец Елеидер Алварес – Бурята сензационно надви суперзвездата в лека тежка категория Сергей Ковальов (Рус). Двубоят за титлата на Световната боксова организация се проведе в Атлантик сити.

Round 7: IT IS OVER!! ALVAREZ DROPS KOVALEV THREE TIMES AND REFEREE WAVES IT OFF!!! Devastating round from Alvarez! Alvarez win a light heavyweight world title!!! https://t.co/hMC0gXh31S