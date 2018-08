Дузпи донесоха Суперкупата на Холандия на Фейенорд

След като играчите на двата отбора биха общо 16 дузпи по системата АББА, носителят на Купата на Холандия надделя с 6:5 и взе трофея, посветен на легендата Йохан Кройф. За Фейенорд изпуснаха Сам Ларсон и Софиян Амрабат, а за ПСВ Джорит Хендрикс, Анхелиньо и Пабло Росарио.

Feyenoord win the season's first piece of silverware as they secure a 6-5 ABBA penalty shootout win over PSV to claim the Dutch Super Cup. The winner takes it all #psvfey #JCSchaal pic.twitter.com/JxNVnnnbUu