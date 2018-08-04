Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморец (Балчик) играят при 1:0 в двубоя помежду им от втория кръг на Втора лига. Резултатът бе открит в 43-ата минута, когато Томислав Павлов от "червените" намери неспасяемо "паяжината" на вратата за 1:0.

Двата отбора започнаха шампионата с равенства - "червените" завършиха наравно като гости на Ботев (Гълъбово), а футболистите на Георги Иванов - Геша взеха точка срещу Локомотив (София).

ЦСКА 1948 - Черноморец (Балчик) 1:0





1:0 Павлов (43)



Черноморец: Христов, Луго, Траянов, Венков, Начев, Н. Иванов, Илиев, Паланков, Касабов, Юнуз, Мирчев.

Вълков, Дяков, Попов, Зюмбулев, Слаев, Христов, Павлов, Димов, Гущеров, Минков, Маринов.