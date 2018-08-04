ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 1:0 Черноморец (Балчик)

последен:
04.08.2018

Кариана (Ерден) - ЦСКА 1948

следващ:
11.08.2018

създаване: 2016г.
стадион: "Драгалевци"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Валентин Илиев
web: ЦСКА 1948

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

›› Анкета

Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Гореща грация събира погледите по бански

Бившата гимнастичка от ансамбъла Цветелина Найденова отново е суперсекси. Грацията разходи перфектното си тяло край морето и без съмнение привлече мъжките погледи. Бронзовата медалистка от олимпиадата в Рио през 2016 г. ...

Виж още
Втора лига

ЦСКА 1948 - Черноморец (Балчик) 1:0

04 август 2018 | 18:00 - Обновена
Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморец (Балчик) играят при 1:0 в двубоя помежду им от втория кръг на Втора лига. Резултатът бе открит в 43-ата минута, когато Томислав Павлов от "червените" намери неспасяемо "паяжината" на вратата за 1:0.
Двата отбора започнаха шампионата с равенства - "червените" завършиха наравно като гости на Ботев (Гълъбово), а футболистите на Георги Иванов - Геша взеха точка срещу Локомотив (София).

ЦСКА 1948 - Черноморец(Балчик)@@@


ЦСКА 1948 - Черноморец (Балчик) 1:0

1:0 Павлов (43)

ЦСКА 1948: Вълков, Дяков, Попов, Зюмбулев, Слаев, Христов, Павлов, Димов, Гущеров, Минков, Маринов.

Черноморец: Христов, Луго, Траянов, Венков, Начев, Н. Иванов, Илиев, Паланков, Касабов, Юнуз, Мирчев.
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 7114

Добави коментар ›› Коментари (48)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
hahaha
(Гост) 48
отговор
04 август 2018 | 19:26

bravo sekr G samo lipsva Рейтинг: 2 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
OFANZIVA IS BACK
(Гост) 46
отговор
04 август 2018 | 19:15

НАПРЕД КЪМ ПОБЕДАТА АРМЕЙЦИ! Рейтинг: 6 4

8491
(Гост) 45
отговор
04 август 2018 | 19:15

На стадиона 20, тук 200, вервам ви, тролове, вервам ви мухахахахха Рейтинг: 3 4

Struma Marikostinovo
(Гост) 44
отговор
04 август 2018 | 19:13

Всички знаят че тези ги подкрепят само левскари и от лудогорец Рейтинг: 8 4

Grisha Ganchev
(Гост)
04 август 2018 | 19:16

Ama mi burkat zdravo ot zad. Molete se da ne vleznat, 4e vryshtam Litex v Lovech. Рейтинг: 3 1

Неприпознал
(Гост) 43
отговор
04 август 2018 | 19:08

Фенчетата на литекс-София нещо са превъзбудени.Тия от броене на фенове ще станат егати математиците.КЗП. Рейтинг: 9 7

Никога оранжав.
(Гост) 42
отговор
04 август 2018 | 19:05

Какво квичите бе помаци.Приехте оранжавата микренска вяра.КЗПрипоците. Рейтинг: 10 4

Чука
(Гост) 41
отговор
04 август 2018 | 19:05

А 1948 какво са платили за да са автентични !!! Рейтинг: 7 6

Grisha Ganchev
(Гост)
04 август 2018 | 19:07

Ako az ne platq,te 6te platqt. Рейтинг: 4 3

do 1948
(Гост) 40
отговор
04 август 2018 | 19:04

haha bokluci na armiqta nikoga nema da stapitw lichno shte vi kolq i chetepa i domusa i emo gramofona Рейтинг: 2 4

КЗЛИТЕКС
(Гост)
04 август 2018 | 19:10

Леко бе мишок.Да не родиш оранжево помаче. Рейтинг: 7 1

ЦСКА
(Гост)
04 август 2018 | 19:10

Много си страшен бе ....Комплексиран пуберт Рейтинг: 6 1

ЦСКА
(Гост) 39
отговор
04 август 2018 | 19:02

С.п.у.т.к.а.л. защо не излъчвате пряко, а? М.а.м.и.ц.а.т.а ви нагла, закривайте отрочето на Л.д.о.г.о.р.б.а.х.ч.е дето 2 човека без да са платени не може да събере! Рейтинг: 6 7

Неприпознал
(Гост)
04 август 2018 | 19:11

Ти си от литекс бе мушморок. Рейтинг: 3 2

Левски София
(Гост) 38
отговор
04 август 2018 | 19:02

Аз вече съм фен на този хафтентичен отбор! Об,в,вам Ц-С-К-А 1948 за хафтентичния Левски 1914. Ще настоявам да им дадат Герена, който е техен дом! Рейтинг: 3 5

1948
(Гост) 37
отговор
04 август 2018 | 19:00

Догодина в А група на Армията ще ни гледат много повече!! ; Рейтинг: 6 11

Цска
(Гост)
04 август 2018 | 19:04

Ха-ха Рейтинг: 4 2

Чука
(Гост) 36
отговор
04 август 2018 | 18:59

Утре и аз ще се съберем с няколко човека и ще създадем ново ЦСКА и ще кажа че е автентичното !!! Рейтинг: 7 6

Grisha Ganchev
(Гост)
04 август 2018 | 19:02

Ako plati6 aktivite i emblemata OK. Az 6te platq, ama drug pyt. Рейтинг: 7 3

red star
(Гост) 35
отговор
04 август 2018 | 18:58

ДА ви Е"Б"Ъ и в мамата делиорманска гадове !!Лижете посрания и смръдлив задник на Делиорманския простак !! Рейтинг: 8 6

джо
(Гост) 34
отговор
04 август 2018 | 18:58

35 човека срам и за селски отбор Рейтинг: 5 6 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Втора лига на живо (II кръг), става напечено за Арда!
                
                
                  Втора лига на живо (II кръг), става напечено за Арда!

                 
                
              

              

                
                  
                  Вальо Илиев определи групата за Черноморец (Балчик)
                
                
                  Вальо Илиев определи групата за Черноморец (Балчик)

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 пусна билетите за мача с Черноморец (Балчик)
                
                
                  ЦСКА 1948 пусна билетите за мача с Черноморец (Балчик)

                 
                
              

              

                
                  
                  Златинов: Силите във Втора лига са изравнени
                
                
                  Златинов: Силите във Втора лига са изравнени

                 
                
              

              

                
                  
                  Струмска слава очаква труден мач в Кърджали
                
                
                  Струмска слава очаква труден мач в Кърджали

                 
                
              

              

                
                  
                  Кариана (Ерден) замина за Стара Загора
                
                
                  Кариана (Ерден) замина за Стара Загора

                 
                
              

              

                
                  
                  Монтана взе бивш играч на Левски
                
                
                  Монтана взе бивш играч на Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  След облачното минало се вижда светъл хоризонт пред Добруджа
                
                
                  След облачното минало се вижда светъл хоризонт пред Добруджа

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 към феновете: Да напълним сектор "А"
                
                
                  ЦСКА 1948 към феновете: Да напълним сектор "А"

                 
                
              

              

                
                  
                  Демона подсили Монтана
                
                
                  Демона подсили Монтана

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            






        

            

            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Втора лига на живо (II кръг), става напечено за Арда!
                
                
                  Втора лига на живо (II кръг), става напечено за Арда!

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море - Септември (София) 0:2 (видео)
                
                
                  Черно море - Септември (София) 0:2 (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Съперниците на Лудогорец за плейофа на ЛЕ, датският шампион е възможен противник
                
                
                  Съперниците на Лудогорец за плейофа на ЛЕ, датският шампион е възможен противник

                 
                
              

              

                
                  
                  При бой над Копенхаген: тези 8 тима чакат ЦСКА-София в Европа, само един от тях е притеснителен
                
                
                  При бой над Копенхаген: тези 8 тима чакат ЦСКА-София в Европа, само един от тях е притеснителен

                 
                
              

              

                
                  
                  Хеттрик на Преслав Боруков при победа на младежите на Шефилд Уензди (видео)
                
                
                  Хеттрик на Преслав Боруков при победа на младежите на Шефилд Уензди (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ияд Хамуд с гол за Шефилд Уензди във втори пореден мач
                
                
                  Ияд Хамуд с гол за Шефилд Уензди във втори пореден мач

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете категорични: Крушарски вън!
                
                
                  Феновете категорични: Крушарски вън!

                 
                
              

              

                
                  
                  Септември се раздели с халф
                
                
                  Септември се раздели с халф

                 
                
              

              

                
                  
                  Христо Коилов ще води Локо (Мездра)
                
                
                  Христо Коилов ще води Локо (Мездра)

                 
                
              

              

                
                  
                  Село Кирчево с нов футболен терен
                
                
                  Село Кирчево с нов футболен терен

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Опашка от амбицирани клубове и трима явни ...
27 май 2018

В българския шампионат не се случва често няколко отбора да дадат  сериозна заявка и обявят категоричните си цели за промоция в Първа лига.  Още не е стартирал новия сезон и има опашка от амбицирани клубове през  ...









							
							
						

						
						






Венци Христов: Ще има голяма конкуренция във ...
06 юли 2018

Новият нападател на Арда Венцислав Христов даде интервю за “Тема Спорт” броени дни, след като подписа с амбициозния втородивизионен тим.  Договорът на Христов е за 2+1 години и от понеделник опитният ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки