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Втора лига
Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморец (Балчик) играят при 1:0 в двубоя помежду им от втория кръг на Втора лига. Резултатът бе открит в 43-ата минута, когато Томислав Павлов от "червените" намери неспасяемо "паяжината" на вратата за 1:0.
Двата отбора започнаха шампионата с равенства - "червените" завършиха наравно като гости на Ботев (Гълъбово), а футболистите на Георги Иванов - Геша взеха точка срещу Локомотив (София).
ЦСКА 1948 - Черноморец (Балчик) 1:0
1:0 Павлов (43)
ЦСКА 1948: Вълков, Дяков, Попов, Зюмбулев, Слаев, Христов, Павлов, Димов, Гущеров, Минков, Маринов.
Черноморец: Христов, Луго, Траянов, Венков, Начев, Н. Иванов, Илиев, Паланков, Касабов, Юнуз, Мирчев.
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(Гост) 48
отговор
bravo sekr G samo lipsva Рейтинг: 2 0
(Гост) 46
отговор
НАПРЕД КЪМ ПОБЕДАТА АРМЕЙЦИ! Рейтинг: 6 4
(Гост) 45
отговор
На стадиона 20, тук 200, вервам ви, тролове, вервам ви мухахахахха Рейтинг: 3 4
(Гост) 44
отговор
Всички знаят че тези ги подкрепят само левскари и от лудогорец Рейтинг: 8 4
(Гост)
Ama mi burkat zdravo ot zad. Molete se da ne vleznat, 4e vryshtam Litex v Lovech. Рейтинг: 3 1
(Гост) 43
отговор
Фенчетата на литекс-София нещо са превъзбудени.Тия от броене на фенове ще станат егати математиците.КЗП. Рейтинг: 9 7
(Гост) 42
отговор
Какво квичите бе помаци.Приехте оранжавата микренска вяра.КЗПрипоците. Рейтинг: 10 4
(Гост) 41
отговор
А 1948 какво са платили за да са автентични !!! Рейтинг: 7 6
(Гост)
Ako az ne platq,te 6te platqt. Рейтинг: 4 3
(Гост) 40
отговор
haha bokluci na armiqta nikoga nema da stapitw lichno shte vi kolq i chetepa i domusa i emo gramofona Рейтинг: 2 4
(Гост)
Леко бе мишок.Да не родиш оранжево помаче. Рейтинг: 7 1
(Гост)
Много си страшен бе ....Комплексиран пуберт Рейтинг: 6 1
(Гост) 39
отговор
С.п.у.т.к.а.л. защо не излъчвате пряко, а? М.а.м.и.ц.а.т.а ви нагла, закривайте отрочето на Л.д.о.г.о.р.б.а.х.ч.е дето 2 човека без да са платени не може да събере! Рейтинг: 6 7
(Гост)
Ти си от литекс бе мушморок. Рейтинг: 3 2
(Гост) 38
отговор
Аз вече съм фен на този хафтентичен отбор! Об,в,вам Ц-С-К-А 1948 за хафтентичния Левски 1914. Ще настоявам да им дадат Герена, който е техен дом! Рейтинг: 3 5
(Гост) 37
отговор
Догодина в А група на Армията ще ни гледат много повече!! ; Рейтинг: 6 11
(Гост)
Ха-ха Рейтинг: 4 2
(Гост) 36
отговор
Утре и аз ще се съберем с няколко човека и ще създадем ново ЦСКА и ще кажа че е автентичното !!! Рейтинг: 7 6
(Гост)
Ako plati6 aktivite i emblemata OK. Az 6te platq, ama drug pyt. Рейтинг: 7 3
(Гост) 35
отговор
ДА ви Е"Б"Ъ и в мамата делиорманска гадове !!Лижете посрания и смръдлив задник на Делиорманския простак !! Рейтинг: 8 6
(Гост) 34
отговор
35 човека срам и за селски отбор Рейтинг: 5 6