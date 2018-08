Довициозо и Роси детонираха Маркес в квалификацията от MotoGP в Чехия

Андреа Довициозо с Ducati спечели полпозишън за предстоящата Гран При на Чехия - първи кръг от втората половина на сезон 2018 в MotoGP. Това е неговият първи от състезанието на "Сепанг" през 2016 г. Дови и сънародникът му с Yamaha Валентино Роси дадоха всичко от себе си в последната си обиколка и подобриха времето на Марк Маркес, който утре ще стартира трети. Доктора се изстреля на втората позиция директно от 12-ата.

