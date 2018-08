Англия Откровеният Мората: Имах оферти от Испания и Италия, но искам да се боря в Челси 04 август 2018 | 15:37 - Обновена 0 0 0 0 0



“Това е най-хубавото усещане в живота. Когато видиш един малък човек, който те гледа и иска да научи нещо от живота. Отговорност е, но е и най-приятното чувство. Сега съм готов. Много неща се промениха в живота ни и в момента си мисля единствено да вкарвам отново и отново. След това да се прибера вкъщи и да стоя близо до съпругата ми и бебетата ми”, започва пространното си интервю пред “Мирър” Мората.

“Най-лесно щеше да е да напусна Челси това лято. Имах възможност да се завърна в Италия. Жена ми е италианка. Щях да съм на час от нея. Можех да се върна и в Испания. Имах много оферти. Повече пари. Но аз искам да се боря. Искам да променя миналото. Напрежението щеше да е по-малко, тъй като вече съм играл в Италия и Испания и постигнах добри неща. Но реших да остана тук, така исках”, продължава нападателят, който си смени номера от 9 на 29 в чест на близнаците си, които се родиха на 29-ти юли. “Първият ми номер е този, който си избрах да показвам, когато започнах кариерата си в Реал Мадрид. Но сега нося моите две бебета на тениската ми и те ми дават голяма сила за годината." Morata is 25 years old.



Мората се върна и към болезнената си дебютна кампания с екипа на лондончани. “Изолирах се и не исках да говоря с никого, нито да слушам никого. Единствено исках да си седя вкъщи. Може би не е депресия, но е подобно. Във футбола всичко е в главата, а през последната година аз страдах в този аспект, тъй като пристигнах с високи очаквания и напрежение. Добре започнах, но след това се случиха тези неща. Имах болки в гърба, не знам защо. Опитах много неща, за да се възстановя, но така и не разбрах защо не се получаваше. Това ми носеше болка и в главата”, признава играчът.



Като за капак, в края на сезона Мората получава посред нощ обаждане от тогавашния селекционер на Испания

На следващия ден имах рекламно събитие на площад в Мадрид и не можех да си сложа нужното изражение. Знаех, че ще има журналисти, които ще ме питат за Мондиала. Трябваше да съм там с



