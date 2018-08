Предизвикателството Кики побърка и Неймар

Последната мания "Kiki Challenge" превзе целия свят. По него се побърка и футболната звезда Неймар . Той публикува стори в Инстаграм, на което танцува под ритъма на песента на Drake - In my feelings (Kiki do you love me). Компания на дансинга му прави неговата лбима Бруна Маркезине. Това се оказа начинът на бразилската суерзвезда да честити рождения ден на голямата си любов.Красивата актриса навърши 23 години, а Неймар се постара да направи празника й незабравим.Футболистът на ПСЖ не веднъж е доказвал, че освен на футболния терен си го бива и в танците.Наскоро той демонстрира таланти си на сватба в Бразилия.Предизвикателството Кики не подмина и българските популярни спортисти. И докато футболистът на Черно море Дани Кики се шегува, че всички са полудели по него (б.а. заради фамилията му), то гимнастичката Цветелина Найденова направи перфектно изпълнение.