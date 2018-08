Биелса поиска нов играч в Лийдс на старта на Чемпиъншип

Новият наставник на Лийдс Юнайтед Марсело Биелса пожела да привлече още един централен защитник до края на трансферния пазар. 63-годишният специалист вижда само двама специалисти за центъра на отбраната в своя тим, макар да разполага с други играчи, които могат да бъдат приспособени на тази позиция.

“Гаетано Берарди, Янсон, Купър, Конър Шонаси, Люк Ейлинг - имаме всички тези играчи, но само Купър и Янсон са централни защитници. Шонаси е дефанзивен халф, но може да се справи. Берарди е краен защитник, но може да играе и в центъра, както и Калвин Филипс. Ейлинг също е играл там, но искаме още една опция в центъра на отбраната”, заяви Биелса преди старта на Чемпиъншим, който бе даден вчера с победата на Дарби Каунти над Ипсуич. Лийдс дава старт на своята кампания утре срещу Стоук.

