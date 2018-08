Англия Агентът на Куртоа: Той иска в Реал, Челси трябва да приеме офертата 04 август 2018 | 11:43 - Обновена 0 0 0 0 1 Агентът на Тибо Куртоа - Кристофър Хенротей отправи съвсем ясно послание към ръководството на Челси относно една от най-големите трансферни саги в последните месеци. Белгийският страж навлиза в последната година от своя договор, отказа да преговаря за нов контракт и става все по-настоятелен в желанието си да напусне в посока Реал Мадрид. Основна причина за неговото желание се изтъква и това, че семейството му продължава да живее в Мадрид. “Сините” от Лондон обаче отказват да се разделят с вратар номер едно на Световното първенство в Русия преди да са намерили достоен негов заместник, което до момент изглежда и основната пречка на сделката. Медиите съобщават, че Челси вече са отказали оферта на стойност от 31 милиона паунда. Chelsea have rejected a £31m bid for Thibaut Courtois from Madrid, believing the offer to be too low. (Source: Express) pic.twitter.com/rAYBgfbJek — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 3, 2018 “Чета навсякъде, че от Челси заявяват, че всичко зависи от Тибо, но той бе напълно ясен, че за него е най-добре да премине в Мадрид. Това е голямо решение за него, защото той желае да е близо до семейството си, а Челси има оферта, която трябва да приеме. Това решение не е заради пари, защото отхвърлихме по-добра финансово подплатена оферта от другаде. Важно е и двете страни да бъдат разумни в преговорите за играч, който има само една година от своя договор. Челси има възможност да вземе добра сума, с която да привлече заместник, защото след година ще трябва да намери друг играч без да са взели и стотинка за Куртоа. Разбираме, че доста хора са разстроени от желанието му да напусне и ние го приемаме. Това е голямо, човешко решение на човек, който иска да е близо до децата си”, категоричен бе агентът на стража. Thibaut Courtois’ agent says his client doesn't want to stay at #CFC and has urged the Blues to accept Real Madrid's offer. pic.twitter.com/jo7iOoHgtv — Breathe Chelsea (@BreatheChels) August 4, 2018 В допълнение дойде и изказването на наставника Маурицио Сари, който не успя напълно да потвърди, че беглийският страж ще остане, макар да се надява на подобно развитие. “Към този момент Куртоа е в Челси. Не знам как ще се развие бъдещето, зависи от клуба, зависи и от него, но се надявам Куртоа да остане”, заяви Сари. Maurizio Sarri says Thibaut Courtois will decide whether or not he stays at Chelsea.



Can they afford to let him leave? pic.twitter.com/r4nKVKuDkM — Goal (@goal) August 3, 2018 0 0 0 0 1 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 591 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1