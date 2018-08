Гатузо: Готови сме на 90%, Игуаин и Калдара ще вдигнат нивото в Милан

“Щастлив съм, защото дойдоха важни играчи. Матия е млад и интересен футболист. Всички познават Гонсало. Трябва да ги накараме да се чувстват у дома си. Сигурен съм, че ще ни помогнат да направим значим сезон”, започна коментара си Гатузо.

The Rossoneri were in high spirits at the @LevisStadium this afternoon, ahead of #ACMFCB

Sudore e sorrisi per i rossoneri nell'ultimo allenamento prima di Milan-Barça #DevilsInUSA pic.twitter.com/H2CFXlRfyt