Конър е аутсайдер срещу Хабиб

Часове след обявяването на мегадербито Конър Макгрегър (Ирл) – Хабиб Нурмагомедов (Рус) букмейкърите вече определиха своя фаворит. Коефициентът на руснакът е около 1.50 според къщите в Лас Вегас, докато ставката за Ирландеца е около 2.50.

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov has just been announced for Oct. 6 in Las Vegas.