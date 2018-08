Мегасблъсъкът е факт! Нурмагомедов срещу Макгрегър през октомври

Сблъсъкът между двамата ще бъде главен за вечерта. Продажбата на билети за голямото събитие ще започне на 17 август.

Президентът на UFC Дейна Уайт официално обяви битката на пресконференция в Лос Анджелис.

“За съжаление, днес те не са тук, но битката ще се проведе на 6 октомври в Лас Вегас, дами и господа“, заяви Дейна Уайт.



Хабиб Нурмагомедов завоюва вакантната титла на UFC в лека категория на 7 април на турнира UFC 223 в Бруклин, след като победи с единодушно решение Ал Якинта, който участва е битката след кратко предизвестие, заменяйки контузения Тони Фъргюсън. Титла, която беше отнета от Конър Макгрегър два дни по-рано.



По този начин Макгрегър ще се върне в октагона почти 2 години след историческата си победа над Еди Алварес, когато на турнира UFC 205 в Ню Йорк той завоюва колана на UFC в лека категория и стана първият шампион на UFC едновременно в две категории.

It's official! Conor McGregor will take on Khabib Nurmagomedov for the UFC lightweight championship!. This is going to be the biggest event in UFC history and I can't wait! #UFC229 #ConorMcGregor #KhabibTime pic.twitter.com/Ibo28t4IW6