Бойни спортове Дейна Уайт: Всички искаме битка Нурмагомедов - Макгрегър, но договорът още не е подписан 03 август 2018 | 18:03 - Обновена

Video: Watch today's UFC 25th anniversary press conference on MMAjunkie https://t.co/f5oBifPCyr — MMAjunkie (@MMAjunkie) August 3, 2018

“Надявам се, че това ще стане. Засега договорът все още не е подписан, но всички го искаме. Хабиб е готов да се бие с всеки, а Конър е Конър. Той е голяма суперзвезда. Разбира се, всички ние искаме той да се върне и е страхотно, че вече обсъждаме тази битка“, каза Уайт.

There isn’t one finalized yet. https://t.co/I7BrLdxLRe — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 3, 2018

Няколко източника вече съобщиха, че дългоочакваната супербитка може да бъде официално обявена на пресконференция преди турнира UFC 227. В същото време, журналистът Ариел Хелвани съобщи, че Нурмагомедов и Макгрегър все още не са включени сред участниците, но в следващите няколко часа всичко може да се промени.

.@POTUS @realDonaldTrump and @UFC's @DanaWhite in the Oval Office earlier today at the @WhiteHouse.... pic.twitter.com/JC9jPsn4zm — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) August 2, 2018 Президентът на UFC Дейна Уайт заяви, че договорът за двубой между Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър все още не е подписан, но ръководството продължава активно да работи в тази насока.

