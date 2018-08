Бойни спортове Дионтей Уайлдър: Срещата с Тайсън Фюри ще се проведе на 100% 03 август 2018 | 17:25 - Обновена 0 0 0 0 3 Световният шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) заяви, че сделка за мач с бившия обединен шампион Тайсън Фюри (26-0, 19 КО) е по-близо до финализиране, отколкото някога е била такав с шампиона на IBF, IBO, WBA и WBO Антъни Джошуа (21-0, 20 КО). Fury has been out for two and a half years, made a comeback, brought his weight down by over 8 stone since November, and is already planning to fight (and ruin) Wilder in the US.



The guys determination is infectious. @Tyson_Fury



pic.twitter.com/ULBQN4zvkd — ChrisCh (@ChrisCHalewood) August 3, 2018 "На 100%-та съм сигурен, че срещата с Тайсън Фюри ще се проведе. Ние сме много, много близо до финализиране на сделката. Много по-близо, отколкото някога сме били с Антъни Джошуа. Този двубой определено ще се случи, нямам никакво съмнение в това. Остава да се уточнят само някои дребни неща", коментира Дионтей Уайлдър.

"Разговаряхме с Тайсън Фюри няколко пъти и ми се струва, че е готин пич. Между нас, както и между нашите екипи, отношенията са чудесни. Когато срещата се проведе, ще бъде по-добра, отколкото щеше да бъде битката с Джошуа. Знам, че в очите на много хора Тайсън Фюри все още е шампион, тъй като никога не е губил титлите си на ринга. Веднага щом го нокаутирам, ще стана първия, който го е победил. Това е още една причина да се бия с него", добави шампионът на WBC. Delighted to announce my next opponent. August 18 2018. pic.twitter.com/HQisCFn9BN — DON TYSON FURY (@Tyson_Fury) July 12, 2018 "Нямам нетърпение тази среща да бъде обявена официално и да започнем да се подготвяме за нея. Чувствам, че Тайсън ще бъде в най-добрата си форма. Той беше шампион и знае какво е необходимо за това. Това ще бъде страхотен двубой. Този човек не се страхува от нищо и ще дойде в Щатите, за да се бие на моя територия. Това показва достатъчно", завърши Уайлдър. Преди всичко това да се случи обаче Фюри ще трябва да се върне на ринга на 18-ти август в Белфаст, Северна Ирландия, за да се изправи срещу италианеца Франческо Пианета. Great quotes from the @BronzeBomber. This will be a classic clash between the hardest punching, most feared Heavyweight Champ and the fearless Gypsy King, @Tyson_Fury, the linear Heavyweight Champ. Two MEN who want to fight FIGHT. #boxing https://t.co/jPg23tBrtK — Lou DiBella (@loudibella) August 3, 2018

