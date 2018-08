Италия Калдара: Трансферът ми в Милан е голяма отговорност 03 август 2018 | 16:53 - Обновена 0 0 0 0 1

The official presentation of Mattia Caldara and Gonzalo Higuain at Milan. #ForzaMilan pic.twitter.com/ylOIc9Tj6A — TheMilanBible (@TheMilanBible) 3 август 2018 г. Днес отборът на Милан представи Матия Калдара на официална пресконференция, на която сподели радостта си от осъществяването на трансфера в 7-кратния носител на Шампионска лига. Младият защитник призна, че изборът му е бил лесен, имайки предвид, че през годините в гранда от Милано са играли едни от най-добрите защитници. Бившият футболист на Ювентус очаква с нетърпение завръщането на своите съотборници от турнето им в САЩ, за да започне подготовка с тима.

"Тези дни бяха доста натоварени. Когато пристигнах в Милано, видях голям ентусиазъм. Нямам търпение да започна. Ще се опитам да дам най-доброто, на което съм способен. Когато пристигнах тук, започнах да си мисля за историята на Милан, че оттук са тръгнали най-добрите защитници в последните години (Малдини, Неста), така че изборът ми беше доста лесен. Благодаря на целия отбор, че повярва в мен, нямам търпение да демонстрирам способностите си. Ювентус първи повярваха в мен, за което им благодаря, но за мен започва един нов период, изпълнен с много отговорности", започна коментара си Калдара.

#Caldara: 'La #Juve è stata la prima a credere in me, ma al #Milan era impossibile dire no. #Gattuso mi ha detto...'https://t.co/HNwoIXeBBk pic.twitter.com/dP03enmlsW — calciomercato.com (@cmdotcom) 3 август 2018 г.

"Годините, прекарани с Гасперини, ми бяха много от полза, научи ме да играя в защита един на един и мисля, че станах доста добър. В новата схема на защита с четирима ще дам всичко от себе си и ще се опитам бързо да разбера какви са възгледите на треньора. Отборът е много млад и има хъс за игра, а аз искам да докажа, че имам какво да дам на Милан. Що се отнася до Гатузо, много е директен и винаги казва това, което мисли. Неговата философия е, че в основата на всяка победа стоят отдаденост и желание за игра. Нямам търпение съотборниците ми да се върнат от Америка, за да науча това, което е нужно. Сан Сиро е най-зареждащият стадион в цяла Италия. Всяко дете, което се занимава с футбол, си мечтае някой ден да играе на Сан Сиро. Феновете са невероятни и съм щастлив да бъда тук. Искам да покажа на какво съм способен.







Още по темата

0 0 0 0 1 ИЛИЯ ИВАНОВ Репортер Прочетена 1793 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1