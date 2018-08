Френският нападател на Манчестър Юнайтед Антони Марсиал се завърна в Манчестър и поднови тренировки на базата на тима “Карингтън”, съобщава местното издание “Манчестър Ивнинг Нюс”.

Марсиал бе освободен от предсезонното турне на Манчестър Юнайтед в САЩ, за да може да присъства на раждането на второто си дете в Париж, но след това изобщо не се завърна в лагера на тима в Америка. Това бе прието зле от мениджъра на тима Жозе Моуриньо, който публично разкритикува играча за отсъствието му, което не е било съгласувано с клуба. Преди дни се появиха информации, че французина ще отнесе глоба от две седмични заплати - 180 хиляди паунда. Само часове по-късно Марсиал отговори публично в “Туитър”, че вече всичко е наред и се завръща в Манчестър.

"Sorry but my family will always come first..."



Anthony Martial responds to Manchester United absence: https://t.co/gX7jVPdQtL pic.twitter.com/BKbtPkx95m