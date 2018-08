Формула 1 Официално: Рикардо напуска Ред Бул след края на сезон 2018 03 август 2018 | 14:43 - Обновена 0 0 0 0 0 От Ред Бул официално заявиха, че ще се разделят с Даниел Рикардо след края на сезон 2018 във Формула 1. Aвстралиецът се присъединява към тима на Рено от началото на следващия сезон. В специално изявление шефът на отбора Кристиан Хорнер първи разкри, че Рикардо напуска и му благодари за успехите. "Напълно уважаваме решението на Дани да напусне Ред Бул и му желаем всичко най-хубаво за в бъдеще. Бихме искали да му благодарим за отдадеността и ролята, която изигра в отбора от присъединяването си през 2014 г. Сега ние ще продължим да търсим партньор на Макс Верстапен за следващия сезон. В същото време ни остават девет състезания през 2018 година и сме напълно фокусирани върху максимизирането на всяка възможност за Макс и Дани”. It's official and it's a bombshell.



Daniel Ricciardo tells Red Bull he is leaving the team at the end of the seasonhttps://t.co/ttdzugr1Nu #SkyF1 pic.twitter.com/sg16HzJOpZ — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 3, 2018 Сделката на Рикардо с Рено е за срок от две години. Във френския отбор той ще си партнира с Нико Хюлкенберг. "Това вероятно бе най-трудното решение, което съм взимал в кариерата си, но смятам, че бе време за ново предизвикателство. Осъзнавам, че имам много работа, за да помогна на Рено да достигнат целта си – да се състезават на най-високо ниво. Аз останах впечатлен от прогреса им през последните две години", сподели Рикардо. We are delighted to announce that @danielricciardo will join @RenaultSportF1 as race driver from 2019. Full report https://t.co/9LUkd22abr#RSspirit pic.twitter.com/OIXUbjIoRm — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 3, 2018 Рикардо прекара в Ред Бул пет сезона и половина, спечели седем победи и се качи на подиума 29 пъти. 29-годишният пилот бе част от семейството на Ред Бул от 2009 г., започвайки Ф1 кариерата си в HRT през 2011-а и след това преминавайки в Торо Росо през 2012. Дани зае мястото на Марк Уебър в Ред Бул и се утвърди като един от водещите пилоти в шампионата. Мениджърът на Рено Сирил Абитебул вярва, че Рикардо е пилотът, от когото имат нужда в екипа си: "Привличането на Даниел подчертава решителността ни да ускорим своя прогрес". Най-вероятният заместник на Рикардо в Ред Бул е Карлос Сайнц.

