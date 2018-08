Лека атлетика Валентин Андреев пред Sportal.bg: Целта ми на Младежките олимпийски игри е да стана шампион 03 август 2018 | 13:59 - Обновена 0 0 0 1 0

Валентин Андреев от няколко години е сред най-добрите млади български атлети и подобрява рекорд след рекорд в хвърлянето на чук, а се представя успешно и в тласкането на гюле. 2018-а до момента също е много успешна за 16-годишния ни талант, който спечели сребърен медал на Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Дьор , а само седмица по-късно се нареди десети и на Световното за юноши под 20 години в Тампере. Валентин се подготвя под ръководството на своя баща Андриан Андреев и до момента тандемът е изключително успешен.

Сребърният евромедалист тази година подобри рекордите под 18 и под 20 години, а през есента му предстои участие и на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес, където си е поставил висока цел. Андреев даде специално интервю за Sportal.bg, в което говори за емоциите след медала, за ежедневието си, за прехода от юноши към мъже и за най-важния форум за него тази година - Младежките олимпийски игри.

- Вальо, мина около месец от сребърния медал на Европейското първенство. Участва в един изключително силен финал със световен рекорд, с какви чувства се връщаш към този момент?

- Все още мисля за това състезние, разбира се съм само с положителни емоции от там, радвам се, че постигнахме целта си и взехме медал от това първенство. Наистина беше изключителен финал и, разбира се, най-интересното е световният рекорд, който беше поставен в последния опит.



- Как отпразнувахте сребърния медал след завръщането в България?

- Отпразнувахме медала чак след Световното. Беше наистина вълнуващо, след като се прибрах в България и всички да те чакат с нетърпение.



- В момента почиваш ли си или вече поднови тренировки за Младежките олимпийски игри през есента?

- Не сме оставили тренировките и тренираме почти всеки ден, в момента се подготвяме за Младежките олимпийски игри наесен.



- Във финала на Световното под 20 години в Тампере направи само един успешен опит и не успя постигнеиш силен резултат, както в квалификациите. Каква беше причината?

- Бях готов за по-добър резултат и също така доста мотивиран, но за жалост не се получи максималният резултат. Доволен съм, че успях да се класирам на финал при по-големите и от това състезание, защото научих доста от него.



A post shared by Valentin Andreev (@andreev.ht) on Jun 11, 2018 at 4:47am PDT - Вече си рекордьор на България под 18 и под 20 години. Вървиш уверено и на международната сцена, ще продължиш ли със силните си изяви и при мъжете?

- Надявам се да имам възможнота да участвам на големи форуми и при мъжете, това е мечтата ми.



- Твоят баща и треньор Андриан Андреев каза, че най-добрите ви тренировки са международните състезания, споделяш ли мнението му?

- Напълно съм съгласен и споделям мненето му, че тренировките на състезания са най-добри, защото там емоцията, мотивацията и адреналинът са на много високо ниво и самата концентрация в опита е много по-голяма.



- Започнал си да усвояваш техниката в хвърлянето на чук от съвсем малък, това ли е разковничето на успеха?

- Да, от съвсем малък започнах с този спорт и от малък наблюдавам по-големите от мен как тренират. Не е лесно и не знам дали това е причината за успеха. Знам, че всеки може да постигне всичко, в което е вложил цялата си емоция.



- Имало ли е тежки моменти по време на тренировка, в които ти е минавало през акъла да оставиш спорта на заден план?

- Имали сме доста тежки моменти в тренировките и моменти, в които не се е получавало, но никога не съм си мислел да се отказвам.



A post shared by Valentin Andreev (@andreev.ht) on Jul 10, 2018 at 8:53am PDT - Вече спечели един медал на европейско ниво тази година, каква ще е целта ти на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес?

- Спечелих този сребърен медал с доста емоции, но целта ми за тази олимпиада е да стана шампион. Дори и да звучи трудно, ние винаги слагаме летвата доста високо. Надявам се всичко да е наред и да съм здрав, а там ще дам всичко от себе си да прославя България по най-добрия начин.



- Опитваш ли на тренировки да хвърляш с мъжкия чук и смяташ ли, че преходът от юноши към мъже ще ти бъде по-труден?

- Да, тренираме и с мъжкия чук и със сигурност този преход ще е най-трудният, тъй като чукът става по-тежък и всичко ще стане по-различно. За момента се концентриряме към тази възраст, а след това ще гоним и мъжете.

