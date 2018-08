Мерцедес предпочитат да изгорят в пламъци, отколкото да паднат от Ферари

Шефът на Мерцедес Тото Волф пришпори отбора да настигне подобрението, което показа Ферари в представянето на двигателя и се зарече, че няма да се примири, ако италианската компания има преимущество.

Мерцедес доминираха през първите три години от новата турбо хибридна ера, но през последните два сезона Ферари отбелязваше стабилен прогрес, докато стопи изоставането си. Последните няколко състезания дори показват, че Скудерия изпреварва немския отбор, като осигурява на пилотите си видимо преимущество на правите.

"Не се примиряваме с нищо" каза Волф. "Смятам, че е хубаво отново да си в ситуация на догонващ конкурент, а ние не сме били такива от 2013 насам".

"Много е трудно да бъдеш образец – на практика тичаш насам-натам с прицел на гърба си. Сега като знаем, че стандартът на представяне се поставя от Ферари, сме изключително мотивирани да ги догоним".

Волф призна също така, че мерцедес не знаят как Ферари са успели да отключат толкова мощност за толкова кратко време, при положение, че всички се състезават по едни и същи правила.

"Нещата са сложни и оплетени. Много е трудно да извлечеш още мощност без да застрашиш надеждността. В крайна сметка, това, което ще те убие в шампионата, са най-вече отпаданията в състезание, а не толкова последната изстискана десета от секундата мощност".

И Ферари и Мерцедес ще имат по още един ъпгрейд на двигателите си, вероятно за Белгия или Италия. Волф се закани, че ще направят всичко възможно, за да настигнат опонента си.

"Няма да остане необърнат камък, докато не успеем. По-добре да изгорим в пламъци, отколкото да не достигнем Ферари".

